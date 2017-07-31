РФ и Израиль согласовали регулярные рейсы из аэропорта "Жуковский"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Авиационные власти РФ и Израиля договорились о начале выполнения из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Тель-Авив регулярных рейсов, сообщила Росавиация.

"В результате переписки авиационных властей Российской Федерации и Государства Израиль достигнуты договоренности относительно выполнения регулярных и чартерных полетов из аэропорта "Жуковский" в аэропорт Бен-Гурион и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Ранее израильская сторона не согласовала рейсы российским авиакомпаниям "Икар" и "Уральские авиалинии" из подмосковной воздушной гавани, так как Тель-Авив поначалу отказывался признавать за "Жуковским" региональный статус (который ему присвоил Минтранс РФ) и отнес его к столичным аэропортам, для которых квота в отношении Израиля уже исчерпана.

Региональный статус дает аэропорту возможность пользоваться имеющимися в межправительственном соглашении свободными квотами на полеты из регионов за рубеж. До этого аналогичный спор с РФ вели авиавласти Таджикистана, настаивая, что аэропорт "Жуковский" относится к Москве, и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Позже "Уральские авиалинии" и "Икар" получили одобрение на рейсы в Тель-Авив, но только чартерные.