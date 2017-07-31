Украинская "Центрэнерго" закупить в США 700 тысяч тонн угля

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца текущего года, сообщил глава "Центрэнерго" Олег Козенко.
По его словам, контракт предусматривает поставку до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно, что позволит выбрать объем, заложенный в контракте, рассказал Козенко. Он заявил, что благодаря американскому углю Киев рассчитывает без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.
В свою очередь глава Xcoal Эрни Трэшер отметил, что подписание контракта является историческим, поскольку это будет первая поставка американского энергетического угля на Украину. Он добавил, что благодаря этим договоренностям в США будут созданы дополнительные рабочие места.
"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии на Украине.