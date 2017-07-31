Голубая глина, водяные пушки и сачки: как в Калининграде добывают янтарь

ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 31 июл — РИА Новости. Самое крупное из разведанных месторождений янтаря располагается в Калининградской области, ежегодно единственный в России янтарный комбинат добывает более 300 тонн ископаемой смолы, возраст которой около 50 миллионов лет.

Рождение "солнечного камня"

Как извлекается из недр земли "солнечный камень", что нужно, чтобы достать его из "голубой глины", но не повредить ценный минерал, и зачем сотрудникам предприятия нужны сачки, рассказал и показал журналистам главный маркшейдер комбината (специалист по геодезическим съёмкам горных разработок) Олег Папин.

В огромный кратер, а точнее, карьер, который занимает около 170 гектаров, спускаемся на мощном автобусе на базе КАМАЗа.

"Сначала нужно обнажить продуктивный пласт, только после этого начинаются добычные работы. Добычной шагающий экскаватор весом 800 тонн извлекает голубую глину, в которой содержится янтарь, затем складывает ее в конус — глина очень плотная, ее нужно немного разрыхлить, чтобы она легче размывалась", — рассказывает Папин.

Пустой слой земли и песка составляет около 50-70 метров, только потом начинается янтароносная голубая глина. Причем, чем глубже, тем больше в ней содержание минерала. В среднем из одного кубометра глины извлекают полтора-два килограмма "солнечного камня". До 1958 года для того, чтобы "добраться" до янтаря применялся экскаваторный способ вскрышных работ, но это было чреватого серьезными обвалами грунта. Затем был внедрен более экономичный и безопасный способ — гидромеханизация, он и применяется до настоящего времени.

Главные люди

С помощью гидромонитора – мощной водяной пушки, которая выдает 500 литров в секунду, — взрыхленную янтароносную голубую глину "расстреливают" морской водой. Получившая пульпа – смесь воды, глины, песка и янтаря – превращаясь в мутную речку, поступает в землесосную установку. В это самое время к делу приступают чуть ли ни главные люди в карьере.

"Мы называем этих сотрудников "сачколовами", работа непростая, малоприятная — вот человек стоит почти по пояс в мутной речке с сачком, ловит камни крупных фракций, чтобы спасти их от поломки. Все-таки янтарь достаточно хрупкий. Несмотря на архаичность, именно такой способ до сих пор показывает наибольшую эффективность", — добавляет Папин.

Добычной сезон на комбинате открывается с весны. В этом году только за первый месяц нового сезона "сачколовы" поймали с десяток самородков массой больше килограмма. Наиболее крупным присвоили имена: "Губернаторский", "Депутатский" — добыча этих гигантов совпала с приездом на комбинат главы региона и народных избранников, а также камень "Кровь дракона" за редкий окрас.

По установленной процедуре, подобные находки отправляют в Москву в Гохран России, где специальная комиссия оценивает камень и определяет его дальнейшую судьбу: если его признают особо ценным, он пополнит хранилище, если нет, то его выставят на продажу.

Путь к прилавку

Ну а тот янтарь, который не попал в сачок, вместе с водой, остатками глины и песка засасывается насосом в добычной пульповод, а проще говоря, многокилометровый "янтаропровод" и поступает с участка добычи на узел обогащения, где собственно янтарь предстоит очистить от всего лишнего. По условиям лицензирования, комбинат обязан добывать весь янтарь, величина которого крупнее двух миллиметров.

"Чтобы было наглядно – куски размером с крупную черешню и больше, они классифицируются как фракция плюс 23 – это всего 25% от общей добычи, и они наиболее ценны. Но мы добываем весь янтарь от двух миллиметров. В янтаре, кроме величины, — и цвет, качество, и еще масса критериев, от которых зависит стоимость сырья", — сказал главный маркшейдер.

После обогатительной фабрики, где янтарь что называется, "доводят", он попадает в цех сортировки. Сотрудники комбината складывают отобранный камень в прозрачные боксы, чтобы предприниматели, которые будут приобретать сырье с аукциона, не покупали "кота в мешке" как это было раньше.

Несколько слов об экологии

По информации руководства комбината, предприятие не имеет претензий и замечаний со стороны экологических служб, а благодаря его деятельности, пляж в поселке Янтарный на Балтийском море, где располагается разработка, является самым широким из всех приморских городов Калининградской области.

"Остается песок, глина – ровно то, из чего сложены естественные берега. Мы берем морскую воду для размыва, не добавляем никакой химии, и ровно такую же воду с песком и глиной выдаем обратно. Получается берегоукрепление. Когда это проводят муниципалитеты, они покупают точно такой же грунт, но за очень большие деньги", — сказал главный маркшейдер.

Область применения

Прибалтийский янтарь — это не только бусы, скульптуры и поделки. Минерал давно известен как сырье для производства косметики, медицинских препаратов, лакокрасочной продукции. Янтарную кислоту, лаки и даже масло комбинат не производит уже более 40 лет. В 70-е годы натуральные янтарные компоненты были вытеснены дешевой синтетикой, и предприятие, специализирующееся на добыче сырья, свернуло нерентабельные направления переработки.

Руководство комбината подчёркивает, что возрождение "неювелирных" способов применения янтаря возможно только с появлением инвестиционного интереса у частного бизнеса, готового вкладывать в переработку и не ждать сиюминутной прибыли.

Современная история калининградского янтарного комбината, который отмечает в эти дни 70-летие, начинается в феврале 1947 года, когда по решению советского правительства на базе Кёнигсбергской янтарной фабрики было открыто крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря.

До 1976 года добыча велась в немецком карьере "Вальтер", заложенном в 1912 году. К середине 1970-х годов он исчерпался, и комбинат перешел на месторождение Приморское, запасов которого при нынешних темпах добычи (от 300 до 450 тонн в год) хватит еще лет на 300.

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