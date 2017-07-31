Голубая глина, водяные пушки и сачки: как в Калининграде добывают янтарь

ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 31 июл — РИА Новости. Самое крупное из разведанных месторождений янтаря располагается в Калининградской области, ежегодно единственный в России янтарный комбинат добывает более 300 тонн ископаемой смолы, возраст которой около 50 миллионов лет.
Рождение "солнечного камня"
В огромный кратер, а точнее, карьер, который занимает около 170 гектаров, спускаемся на мощном автобусе на базе КАМАЗа.
"Сначала нужно обнажить продуктивный пласт, только после этого начинаются добычные работы. Добычной шагающий экскаватор весом 800 тонн извлекает голубую глину, в которой содержится янтарь, затем складывает ее в конус — глина очень плотная, ее нужно немного разрыхлить, чтобы она легче размывалась", — рассказывает Папин.
Пустой слой земли и песка составляет около 50-70 метров, только потом начинается янтароносная голубая глина. Причем, чем глубже, тем больше в ней содержание минерала. В среднем из одного кубометра глины извлекают полтора-два килограмма "солнечного камня". До 1958 года для того, чтобы "добраться" до янтаря применялся экскаваторный способ вскрышных работ, но это было чреватого серьезными обвалами грунта. Затем был внедрен более экономичный и безопасный способ — гидромеханизация, он и применяется до настоящего времени.
Главные люди
"Мы называем этих сотрудников "сачколовами", работа непростая, малоприятная — вот человек стоит почти по пояс в мутной речке с сачком, ловит камни крупных фракций, чтобы спасти их от поломки. Все-таки янтарь достаточно хрупкий. Несмотря на архаичность, именно такой способ до сих пор показывает наибольшую эффективность", — добавляет Папин.
По установленной процедуре, подобные находки отправляют в Москву в Гохран России, где специальная комиссия оценивает камень и определяет его дальнейшую судьбу: если его признают особо ценным, он пополнит хранилище, если нет, то его выставят на продажу.
Путь к прилавку
Ну а тот янтарь, который не попал в сачок, вместе с водой, остатками глины и песка засасывается насосом в добычной пульповод, а проще говоря, многокилометровый "янтаропровод" и поступает с участка добычи на узел обогащения, где собственно янтарь предстоит очистить от всего лишнего. По условиям лицензирования, комбинат обязан добывать весь янтарь, величина которого крупнее двух миллиметров.
После обогатительной фабрики, где янтарь что называется, "доводят", он попадает в цех сортировки. Сотрудники комбината складывают отобранный камень в прозрачные боксы, чтобы предприниматели, которые будут приобретать сырье с аукциона, не покупали "кота в мешке" как это было раньше.
Несколько слов об экологии
"Остается песок, глина – ровно то, из чего сложены естественные берега. Мы берем морскую воду для размыва, не добавляем никакой химии, и ровно такую же воду с песком и глиной выдаем обратно. Получается берегоукрепление. Когда это проводят муниципалитеты, они покупают точно такой же грунт, но за очень большие деньги", — сказал главный маркшейдер.
Область применения
Прибалтийский янтарь — это не только бусы, скульптуры и поделки. Минерал давно известен как сырье для производства косметики, медицинских препаратов, лакокрасочной продукции. Янтарную кислоту, лаки и даже масло комбинат не производит уже более 40 лет. В 70-е годы натуральные янтарные компоненты были вытеснены дешевой синтетикой, и предприятие, специализирующееся на добыче сырья, свернуло нерентабельные направления переработки.
Современная история калининградского янтарного комбината, который отмечает в эти дни 70-летие, начинается в феврале 1947 года, когда по решению советского правительства на базе Кёнигсбергской янтарной фабрики было открыто крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря.
До 1976 года добыча велась в немецком карьере "Вальтер", заложенном в 1912 году. К середине 1970-х годов он исчерпался, и комбинат перешел на месторождение Приморское, запасов которого при нынешних темпах добычи (от 300 до 450 тонн в год) хватит еще лет на 300.
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