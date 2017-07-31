Споры о роуминге: ФАС возбудила дело против "большой четверки" операторов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов сотовой связи. По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, "Мегафон" и Tele2 подозревают в создании "монопольно высоких цен на услуги внутрироссийского роуминга".

В июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов в течение двух недель после предупреждения. Также им предписали за десять дней уведомить абонентов об изменениях.

Проблемы операторов

По словам Голомолзина, претензии ФАС касаются одного из видов роуминга — национального. Замглавы антимонопольной службы отметил, что ведомство подготовит все необходимые документы в ближайшее время.

Говоря о предписании по разнице в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, Голомолзин отметил, что операторы получили предупреждение 24-27 июля, соответственно ФАС ожидает уведомлений о его исполнении 10-13 августа.

Чиновник отметил, что уже сейчас некоторые из операторов связи используют единые тарифы, которые действуют и в других регионах страны. В качестве примера он назвал компанию "Екатеринбург 2000" (бренд "Мотив").

"Один из операторов связи ("большой четверки") спрашивает, каким образом и в какой срок может исполнить предупреждение службы. Другие пока не спрашивали", — добавил Голомолзин.

По его словам, если операторы проигнорируют предупреждение ФАС по внутрисетевому роумингу, то служба и в этом случае возбудит антимонопольное дело. Рассмотрение обоих дел может занять до девяти месяцев.

"Таким образом, максимум — первый квартал 2018 года, до этого может затянуться рассмотрение дела. То есть до этого срока рассчитываем, что условия конкуренции будут восстановлены", — подчеркнул Голомолзин.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в какой-либо местности.

Вопрос тарифов

В свою очередь, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заявила, что тарифы на мобильный интернет после отмены внутрисетевого роуминга могут вырасти лишь незначительно.

"Могу сейчас назвать — это доли копейки, на которые может вдруг вырасти мобильный интернет после исполнения предупреждения по роумингу", — сказала Заева.

Аналогичный прогноз чиновница дала и при ответе на вопрос о перспективах цен на тарифы.

"Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки", — подчеркнула она.

По словам Заевой, в ФАС уверены, что операторы не только "не проиграют", но и "выиграют за счет увеличения роста продаж".

Представитель ФАС уточнила, что операторы могут отменить внутрисетевой роуминг уже к середине августа. По ее словам, двухнедельного срока на исполнение предупреждения вполне достаточно: все операторы знали о требованиях службы с ноября 2016 года.

Сомнения операторов

"Во-вторых, у нас же рассматриваются другие дела и заявления в отношении операторов связи, и мы видим, как они меняют тарифы по собственной инициативе. Так вот, в этом случае они обычно в две недели укладываются. Поэтому мы сделали вывод, что они должны уложиться", — заявила Заева.

В "Мегафоне" уже заявили о готовности обжаловать предписание ФАС. На прошлой неделе операционный директор сотовой компании Анна Серебряникова выразила недоумение по поводу "жесткой позиции антимонопольщиков".

"Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке", — пояснила Серебряникова РИА Новости.

По ее словам, "Мегафон" находится в контакте с ФАС по вопросу роуминга несколько лет, компания предоставляла и предоставляет ведомству разъяснения, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно.

"Печально, что операторы не были услышаны", — отметила Серебряникова.

По ее словам, изменение цен на связь в поездках по стране занимает достаточно продолжительное время. Например, в странах ЕС на это ушли годы — отчасти и потому, что потенциальные потери операторов уже включены в стоимость других услуг.

"ФАС знает эту специфику. Предоставлять нашим операторам столь короткий срок — две недели — как минимум нелогично", — подчеркнула топ-менеджер "Мегафона".