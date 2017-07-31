Медведев утвердил программу "Цифровая экономика" на период до 2024 года

ГОРКИ, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года.

"Я утвердил программу "Цифровая экономика". В начале месяца она обсуждалась на совещании у президента. Потом документ дорабатывался, и сейчас он приобрел юридическую силу. Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы — 2024 год", — добавил он.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее пояснял, что данная программа — это по сути фиксация целей на 2024 год, к которым необходимо стремиться, а конкретные мероприятия для достижения этих целей, а также источники их финансирования планируется утверждать трехлетним планом правительства. По словам министра, текущая оценка ежегодных затрат в рамках такого плана составляет около 100 миллиардов рублей, однако значительная часть этих средств уже заложена в расходы федерального бюджета.