ФАС возбудила дело против операторов "большой четверки"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки", заявил на пресс-конференции замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"ФАС возбудила (антимонопольное — ред.) дело в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен при национальном роуминге", — заявил Голомолзин.

По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.

В июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения предупреждения. В противном случае против них могло быть возбуждено антимонопольное дело. На его рассмотрение отведено три месяца, и возможно продление на шесть.