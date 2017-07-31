СМИ: автомобильное ведомство ФРГ знало о манипуляциях с выбросами Porsche

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) более года назад узнало о манипуляциях немецкого автопроизводителя Porsche AG показателями выбросов вредных веществ, но смягчило свой доклад о результатах контроля дизельных автомобилей, сообщил таблоид Bild со ссылкой на попавшую в распоряжение издания переписку между KBA и производителями.

На прошлой неделе глава министерства транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил, что в автомобилях Porsche AG было обнаружено незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей модели Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.

По данным издания, KBA более года назад года узнало об установке на дизельных автомобилях Porsche незаконного ПО. Как пишет Bild, тогда в изначальной версии доклада KBA о результатах контрольных тестов упоминалось отключающее устройство, которое объясняло бы понижение показателей очистки выхлопных газов в моделях Porsche Macan на ранних этапах. Но по инициативе автопроизводителей в доклад были внесены правки. В конечной версии доклада говорилось, что снижение показателей очистки может быть связано с "изменением характеристик выбросов", пишет издание.

По словам представителя фракции "Зеленые" Оливера Кришера, это явно указывает на то, что министр транспорта ФРГ Александер Добриндт еще в начале 2016 года знал о незаконном ПО на автомобилях Porshe. "Тогда дело замяли. А теперь министр Добриндт жертвует Porsche, как пешкой", — приводит Bild слова Кришера.

В воскресенье Добриндт в интервью Bild раскритиковал автомобильную индустрию Германии на фоне дизельного скандала и заявил, что ситуация представляет реальную угрозу для бренда "автомобиль немецкого производства".