ФАС изучает идею введения НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готовит комплекс мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами, в частности рассматривается возможность введения 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

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В марте ФАС сообщала, что готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-магазинов. Тогда же сообщалось, что обсуждение проекта начнется в течение месяца-двух. В ноябре 2016 года глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что федеральный бюджет РФ за 2017-2019 годы при непринятии закона о введении НДС для иностранных интернет-магазинов потеряет почти 300 миллиардов рублей.

В середине июля СМИ сообщили, что НСПК хотят обязать администрировать уплату НДС при покупках россиян в иностранных интернет-магазинах. Минфин ранее предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.

Заева рассказала, что в составе рабочей группы, в которую входят органы власти, российские и иностранные интернет-магазины, рассматривается несколько моделей, который обеспечат создание равных условий для российских и иностранных юрлиц при реализации товаров в сети интернет. "Пока никакой модели не отдано преимущество", — добавила она.

Отвечая на вопрос, обсуждает ли все-таки группа возможность введения 18% НДС, Заева сказала: "Если упрощенно, как одна из мер такой вариант рассматривается. Но сказать, что ФАС готовит такой законопроект нельзя. Мы рассматриваем комплекс мероприятий. Нельзя вырывать из контекста какой-то кусок и выдавать его как деятельность органа или рабочей группы. Это, во-первых. Во-вторых, рабочая группа еще не пришла к решению. У нас недавно было заседание, и мы решили через две недели собраться и еще раз обсудить, потому что пока у нас не хватает данных для завершения полноценного анализа".

"Мы рассматриваем возможность реализации такого процесса, он в мире называется B2B2C, когда товар проходит со склада на склад между юридическими лицами, но для последующей реализации физическому лицу этого конкретного товара с этого склада. То есть эта процедура, во-первых, создаст на рабочие места территории РФ, во-вторых, это будет полностью прозрачная схема ввоза товаров — там ничего запрещенного ввозиться не сможет. В-третьих, это ускорит прохождение товаров и даст хорошие условия для российских продавцов", — рассказала о направлениях работы группы Заева.

"Как вариант рассматривается введение такой схемы, которая упрощает и улучшается процесс перемещения товара через границу, чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный. Это будет лучше для нашего рынка — он будет работать быстрее, динамичнее, прозрачнее, и большая часть денег будет попадать на территорию России, в том числе в виде зарплат и перечисления в различные фонды, а не за границу", — добавила она.

При этом пока рано говорить, приведут ли обсуждаемые рабочей группой меры к росту цен на товары, заказанные у иностранных интернет-магазинов. "Мы, естественно, изучаем возможные последствия. Анализ еще не завершен", — подытожила представитель ФАС.

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