ФАС изучает идею введения НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готовит комплекс мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами, в частности рассматривается возможность введения 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
28.9%Да, регулярно, это выгодно
15.8%Только если не могу найти аналогичный товар в России
19.2%Нет, предпочитаю наши онлайн-магазины
36.1%Ничего не покупаю в интернете
В середине июля СМИ сообщили, что НСПК хотят обязать администрировать уплату НДС при покупках россиян в иностранных интернет-магазинах. Минфин ранее предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.
Заева рассказала, что в составе рабочей группы, в которую входят органы власти, российские и иностранные интернет-магазины, рассматривается несколько моделей, который обеспечат создание равных условий для российских и иностранных юрлиц при реализации товаров в сети интернет. "Пока никакой модели не отдано преимущество", — добавила она.
"Мы рассматриваем возможность реализации такого процесса, он в мире называется B2B2C, когда товар проходит со склада на склад между юридическими лицами, но для последующей реализации физическому лицу этого конкретного товара с этого склада. То есть эта процедура, во-первых, создаст на рабочие места территории РФ, во-вторых, это будет полностью прозрачная схема ввоза товаров — там ничего запрещенного ввозиться не сможет. В-третьих, это ускорит прохождение товаров и даст хорошие условия для российских продавцов", — рассказала о направлениях работы группы Заева.
При этом пока рано говорить, приведут ли обсуждаемые рабочей группой меры к росту цен на товары, заказанные у иностранных интернет-магазинов. "Мы, естественно, изучаем возможные последствия. Анализ еще не завершен", — подытожила представитель ФАС.