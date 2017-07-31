ФАС ожидает, что операторы отменят роуминг к середине августа

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что операторы "большой четверки" исполнят предупреждение службы в части отмены внутрисетевого роуминга в РФ к середине августа, заявила в интервью РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
В "Мегафоне" назвали невыполнимым требование ФАС в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ. Ранее ряд экспертов также выражали сомнения в выполнимости требований ФАС, а в Минкомсвязи высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг внутри РФ вырастут тарифы на сотовую связь. В ФАС в ответ на это заявили, что операторы технически готовы к отмене роуминга, и заявления об обратном — попытка ввести всех в заблуждение.
"Но если вдруг операторы заявят, что вот именно для этих конкретных тарифов им нужно больше времени, то законом предусмотрена процедура продления срока исполнения предупреждения. Единственное что — в таком случае операторы должны будут представить мотивированное ходатайство, то есть доказать, что на выполнение этих требований нужно больше времени. Пока у нас таких ходатайств не поступало, но операторы знают о такой возможности", — подытожила Заева.
В РФ действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует и работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.