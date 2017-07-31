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Экономика

ФАС ожидает, что операторы отменят роуминг к середине августа

10:0931.07.2017
(обновлено: 11:06 31.07.2017)
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© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny BelikovЛюди с мобильными телефонами. Архивное фотоЛюди с мобильными телефонами. Архивное фото
© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny Belikov

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что операторы "большой четверки" исполнят предупреждение службы в части отмены внутрисетевого роуминга в РФ к середине августа, заявила в интервью РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Логотип оператора мобильной связи Мегафон. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Мегафон" готов оспорить требование ФАС об отмене платы за роуминг в России
ФАС 17 июля предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга в РФ. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов. Заева также уточняла, что в случае неисполнения предупреждения компаниям как крайняя мера может грозить взыскание необоснованно полученного дохода.

В "Мегафоне" назвали невыполнимым требование ФАС в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ. Ранее ряд экспертов также выражали сомнения в выполнимости требований ФАС, а в Минкомсвязи высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг внутри РФ вырастут тарифы на сотовую связь. В ФАС в ответ на это заявили, что операторы технически готовы к отмене роуминга, и заявления об обратном — попытка ввести всех в заблуждение.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Минкомсвязи рассказали о последствиях отмены внутрироссийского роуминга
"Мы оцениваем, что к середине августа оно (предупреждение — ред.) должно быть выполнено всеми операторами "большой четверки", — сказала Заева. По ее словам, служба считает вполне реальным исполнение предупреждения в 14-дневный срок: операторы знали о требованиях службы с ноября 2016 года. "Во-вторых, у нас же рассматриваются другие дела и заявления в отношении операторов связи, и мы видим, как они меняют тарифы по собственной инициативе. Так вот, в этом случае они обычно в две недели укладываются. Поэтому мы сделали вывод, что они должны уложиться", — заявила она.

"Но если вдруг операторы заявят, что вот именно для этих конкретных тарифов им нужно больше времени, то законом предусмотрена процедура продления срока исполнения предупреждения. Единственное что — в таком случае операторы должны будут представить мотивированное ходатайство, то есть доказать, что на выполнение этих требований нужно больше времени. Пока у нас таких ходатайств не поступало, но операторы знают о такой возможности", — подытожила Заева.

В РФ действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует и работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Читайте полный текст интервью с Еленой Заевой >>

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Николай Воробьёв
Чему удивляться,ведь Мегафон принадлежит махровому жиду Усманову.
11:07
31.07.2017
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karpsasha1958
давно пора
11:34
31.07.2017
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