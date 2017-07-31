Shell остановила крупнейший европейский нефтезавод из-за пожара

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила об остановке производства на крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе после пожара, передает агентство Франс Пресс.

Пожар возник на электроподстанции на территории завода в городе Роттердам в Нидерландах в субботу вечером. Пожарным удалось локализовать пламя к 07.00 (мск) в воскресенье.

"Shell находится в процессе закрытия всех объектов на территории (завода — ред.)", — сообщил представитель компании агентству в воскресенье вечером, отметив, что на сворачивание эксплуатации и повторный запуск работ могут уйти "часы или даже несколько дней".

Представитель компании также не подтвердил сообщения в СМИ, что причиной пожара стало короткое замыкание, отмечает агентство.