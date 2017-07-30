На ВЭФ представят 32 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Тридцать два инвестиционных проекта на 1,2 триллиона рублей презентуют в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В начале июня Минвостокразвития объявило о начале отбора инвестиционных проектов для презентации в рамках ВЭФ. Заявки принимались до 1 июля, затем сотрудники министерства и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) отобрали лучшие проекты для презентации во Владивостоке.

"За время проведения конкурса по отбору проектов на рассмотрение в министерство по развитию Дальнего Востока поступило 148 проектов (общая сумма инвестиций — 2,4 триллиона рублей). Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморского края. По итогам было определено 32 наиболее значимых для Дальнего Востока инвестиционных проекта, общим объемом инвестиций 1 триллион 248 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для презентации на форуме определены 7 проектов в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока (96,9 миллиарда рублей). В частности, будет представлен концессионный проект по созданию и эксплуатации автомобильной дороги в обход Хабаровска (43,7 миллиарда рублей).

Для презентации проектов горнодобывающей промышленности отобраны 4 проекта на 37,6 миллиарда рублей, лесной отрасли – три проекта (более чем на 13 миллиардов рублей). Среди них создание комплексного деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области.

Два проекта представят газохимическую отрасль Дальнего Востока. В их числе — проект по строительству в Амурской области крупнейшего в России и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 миллиарда кубометров сырьевого газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубических метров в год.

Еще по 7 проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль (общая сумма инвестиций 17,4 миллиарда рублей) и развитие производства (9,3 миллиарда рублей). В сфере развития туристической отрасли и здравоохранения также будут презентованы 2 проекта с объемом инвестиций в 1,6 миллиарда рублей.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.