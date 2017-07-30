Премьер Болгарии: санкции Евросоюза против России не сыграли свою роль

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Европейские санкции против РФ не сыграли свою роль, с Москвой нужно строить нормальные, прагматичные отношения, считает премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения", — заявил Борисов, которого цитирует болгарское агентство Фокус.

По его словам, в отношениях с РФ "все крутится вокруг нефти и газа". "В этих сферах в мире происходят огромные изменения. В течение нескольких лет мы в Европейском совете единогласно подтверждаем санкции против России. По моему мнению, они не сыграли свою роль", — отметил болгарский премьер.

Борисов напомнил, что ЕС "отклонил проект газопровода "Южный поток" через Болгарию, и он превратился в "Турецкий поток", который будет проходить через Грецию и Италию". "Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии. На прошлой неделе ЕК разрешила нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в обратном случае потери для Болгарии будут огромны", — сообщил премьер.

По словам Борисова, он всегда считал, что отношения между Европой и Россией должны быть прагматичны. "К сожалению, по нашей вине они не такие, а результаты, как правило, плачевны для Европы. Я бы не хотел комментировать ни отношения других европейских стран с Россией, ни отношения Россия-США. Я считаю, что Болгария проводит прагматичную политику, и должен еще добавить, что она никогда не создавала проблем для ЕС и НАТО", — заключил болгарский премьер.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.