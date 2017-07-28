ФАС отказалась от претензий к новому слогану "Яндекса"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась от претензий к новому слогану "Яндекса" "Поиск №1 в России" после того, как компания добавила к нему в четверг звездочку-ссылку с указанием источника информации, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

"Поскольку компания "Яндекс" изменила утверждение "Поиск № 1 в России", размещенное на сайте "Яндекса", сопроводив его информацией о конкретных характеристиках и параметрах такого сравнения, компания "Яндекс" выполнила требование статьи 14.3 закона о защите конкуренции", — сказала Никитина. Таким образом, антимонопольная служба отказалась от своих претензий к компании.

В среду стартовала новая рекламная кампания поиска "Яндекса", слоган которой — "Поиск №1 в России". Слоган используется на всех каналах, в том числе на главной странице "Яндекса" — там он помещен под логотипом. Слоган заинтересовал антимонопольную службу.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов в четверг заявил, что "Яндексу" придется ответить за свой слоган, если рядом с ним не указано, по чьим оценкам и на какую дату дается эта информация. За нарушение законодательства компании мог грозить штраф до 500 тысяч рублей.

В "Яндексе", в свою очередь, отметили, что используют слоган временно в рамках рекламной кампании, и подчеркнули, что эти слова подтверждаются всеми метриками типа Liveinternet или Comscore, по которым поисковик "Яндекса" занимает первое место в РФ по доле аудитории. Однако на главной странице "Яндекса" этой информации не было.

Звездочка-ссылка появилась рядом со слоганом днем в четверг. При нажатии на слоган теперь открывается новое окно с видео, под которым можно увидеть пояснение, по каким параметрам "Яндекс" является поисковиком №1 в России: "По количеству переходов из поисковых систем. Данные LiveInternet, июнь 2017".