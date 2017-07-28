ЦБ запретил банку "Крыловский" прием вкладов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России выдал предписание краснодарскому банку "Крыловский", входящему в четвертую сотню по размеру активов в РФ, приостановить прием вкладов населения, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

Одной из мер воздействия Центрального банка на кредитные организации является запрет на привлечение средств физических лиц. Предписания регулятора такого характера указывает акционерам и руководству организации о необходимости внесения изменений в финансовую политику. ЦБ не размещает списки банков, которым запретили принимать средства, может лишь указать данные о количестве таких кредитных организаций. В сентябре 2016 года (более свежих данных нет) запрет на прием вкладов действовал в 75 банках РФ, а четырем банкам регулятор ограничил величину процентной ставки, говорили в ЦБ.

"Мы сегодня не принимаем деньги на депозит. У нас сейчас ограничения Центрального банка на прием новых вкладов. Позвоните через неделю — может что-то изменится", — сказал сотрудник колл-центра банка.

До предписания ЦБ максимальная ставка по вкладам населения в рублях составляла 8% годовых, добавил сотрудник банка. По данным на сайте ЦБ, по состоянию на 1 июля сумма вкладов населения в "Крыловском" составила 2,5 миллиарда рублей. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что на 1 июля банк разместил 1,34 миллиарда рублей (41,7% активов) на депозитах в ЦБ.

На сайте Банка России указывается, что 66,48% акций банка напрямую принадлежат Михаилу Рузину, косвенно через ООО "Капитал Холдинг" — еще 6,25% акций. Также в числе акционеров банка есть пять физических лиц и ООО "Мортран".

Банк зарегистрирован в Краснодаре. В Москве у кредитной организации есть филиал, три дополнительных офиса и одна операционная касса вне кассового узла. По данным РИА Рейтинг, "Крыловский" на 1 июня 2017 года занимала 349-е место в списке российских банков по размеру активов — 3,32 миллиарда рублей.