Производителей турбин обяжут раскрывать программные коды управления

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает обязать зарубежных и российских производителей раскрывать программный код управления турбинами, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Если говорить техническим языком, мы должны четко понимать коды верхнего, нижнего и среднего уровней. И в рамках этой работы, если все коды открыты и мы понимаем, как это работает и на турбине, и на контроле — вопросов нет. То есть если они пришли, сертифицировались, раскрыли коды управления, то к компаниям вопросов нет, она может работать, получать информацию", — сказал он.

По словам Черезова, эти же требования будут отнесены параллельно и к российским компаниям. "То есть это не требование только к иностранному оборудованию, сертифицироваться должны будут все. Поэтому, если иностранная компания сейчас будет говорить, что кто-то ее опять ограничит в каких-то правах, — точно нет, все производители будут тоже находиться в равных условиях. Это совместная работа", — подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что компании не понесут больших затрат. "Это тот же программный комплекс, те же наработки, только нужно раскрыть определенные вещи, которые каждая компания имеет в части закрытых кодов на управление", — заключил Черезов.

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