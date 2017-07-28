Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра", заявил Песков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра" и не дает оценку действиям ЦБ РФ: это независимый мегарегулятор, и есть все основания полагать, что он принимает решения после оценки всей ситуации на российском финансовом рынке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов.

"Центробанк, помимо того, что он занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации", — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, не вызывает ли обеспокоенности Кремля отзыв лицензии у банка "Югра".

"Еще раз повторяем: мы никак не вмешиваемся в эту ситуацию и не даем оценку правильности или неправильности. Это независимый мегарегулятор", — подытожил Песков.

Ранее, с 10 июля, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы, а также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". ЦБ на следующий день разъяснил Генпрокуратуре свою позицию, а выплаты страховки по вкладам продолжились. По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей, что составляет 63,5% страховой ответственности.

Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, контролирующий 52,5% банка, в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления кредитной организации, предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей в течение 10 лет. Регулятор признал план нереалистичным. Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).