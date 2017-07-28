Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра", заявил Песков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра" и не дает оценку действиям ЦБ РФ: это независимый мегарегулятор, и есть все основания полагать, что он принимает решения после оценки всей ситуации на российском финансовом рынке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Центробанк, помимо того, что он занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации", — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, не вызывает ли обеспокоенности Кремля отзыв лицензии у банка "Югра".
"Еще раз повторяем: мы никак не вмешиваемся в эту ситуацию и не даем оценку правильности или неправильности. Это независимый мегарегулятор", — подытожил Песков.
Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, контролирующий 52,5% банка, в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления кредитной организации, предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей в течение 10 лет. Регулятор признал план нереалистичным. Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).