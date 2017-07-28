МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владельцы "Югры" намерены продолжить отстаивать банк и свою репутацию всеми возможными способами, заявил РИА Новости экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов.

"Мы были абсолютно к этому (отзыву лицензии — ред.) готовы. Стратегия владельцев банка — идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами — не меняется", — сказал Шиляев.

Ранее, с 10 июля, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы, а также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". ЦБ на следующий день разъяснил Генпрокуратуре свою позицию, а выплаты страховки по вкладам продолжились. По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей, что составляет 63,5% страховой ответственности.

"Временная администрация АСВ, которая должна была изучать финансовое состояние банка на протяжение полугода, уже в первые дни работы искусственным образом разрушила 30-миллиардный капитал банка, создала в нем "дыру", а соответственно и формальные основания для отзыва лицензии", — считает Шиляев.

Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, контролирующий 52,5% банка, в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления кредитной организации, предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей в течение 10 лет. Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).