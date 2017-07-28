МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Центробанк с 28 июля отозвал лицензию банка "Югра", говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что анализ финансового положения "Югры" показал полную утрату банком капитала. При этом временная администрация обнаружила операции с отчетностью, призванные скрыть реальное положение дел.

План собственника "Югры" по санации банка регулятор назвал нереалистичным. Санация с привлечение АСВ и кредиторов — экономически нецелесообразна из-за "крайне низкого качества активов", заявили в ЦБ. В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году шесть раз сообщал в Генеральную прокуратуру о выводе активов из банка.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы Центробанка и направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры".

Тем не менее 20 июля выбранные банки-агенты начали выплачивать вкладчикам "Югры" возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период "расчистки" банковской системы России. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов из них были застрахованы в АСВ.

Позднее основной владелец "Югры" представил план ЦБ плана финансового оздоровления банка, предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей в течение 10 лет.

По данным РИА Рейтинг, "Югра" на 1 мая 2017 года занимала 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.