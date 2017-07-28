Российские авиакомпании покинули менее двух процентов пилотов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Росавиация не видит критической ситуации в связи с оттоком пилотов из РФ, около 2% пилотов покинули российские авиакомпании с начала 2015 года, следует из данных перевозчиков, предоставленных в ведомство.

Ранее СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние 2,5 года туда, якобы, уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.

Позже журналистский источник сообщал, что Росавиация потребовала от авиакомпаний предоставить до 15 июня сведения о пилотах, уволившихся с начала 2015 года, и об их трудоустройстве за рубежом.

"По данным авиакомпаний РФ, предоставивших по запросу Росавиации сведения об оттоке лётного состава, с 2015 года из них уволились всего 200 пилотов, из них около 100 подтвержденно ушли в иностранные авиакомпании, по второй сотне данных нет", — сообщил РИА Новости представитель Росавиации. При этом последние могли как уехать за рубеж, так и перейти на работу к другим российским перевозчикам.

На сегодняшний день численный состав коммерческих пилотов в РФ составляет более 12 тысяч человек, рассказали в ведомстве. Таким образом, отток составил 1,7% от их общего количества. "Поэтому нет никаких оснований утверждать, что существует кадровый кризис, критической ситуации нет. Есть сезонный фактор, связанный с бурным ростом авиаперевозок, и, как следствие, заметное пополнением авиакомпаниями своего воздушного флота", — отметили в Росавиации.

Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем, министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы. Ряд российских авиакомпаний, в частности, "Аэрофлот" и "Россия", уже ввели меры финансового стимулирования летного состава.