СМИ: около 200 пилотов уволились из российских авиакомпаний с 2015 года

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С 2015 года из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов, 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании, о дальнейшей судьбе остальных неизвестно, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росавиации.

Ранее СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.

Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы.

"Росавиация провела опрос всех российских авиакомпаний и обнаружила, что за последнее время — с начала 2015 года — уволилось около 200 пилотов. Притом что в стране насчитывается свыше 12 тысяч летчиков. Исследование регулятора позволяет заключить, что сложившийся дефицит пилотов обусловлен в первую очередь бурным ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов", — пишет издание.

По данным Росавиации, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Однако данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет: они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж.

"Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны", — приводит издание слова представителя Росавиации.