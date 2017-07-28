МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С 2015 года из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов, 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании, о дальнейшей судьбе остальных неизвестно, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росавиации.
Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы.
По данным Росавиации, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Однако данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет: они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж.
"Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны", — приводит издание слова представителя Росавиации.