Крупные российские банки "входят во вкус" технологии блокчейн

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупные российские банки активно включились в разработку проектов с использованием технологии блокчейн и готовятся к реализации новых проектов и расширению существующих в 2017-2018 годах, свидетельствует опрос РИА Новости.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.

Ранее в четверг о запуске платформы на базе Ethereum для автоматизированной продажи билетов объявили Альфа-банк и S7 Airlines. Согласно сообщению авиакомпании, ею был оформлен первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн, что позволяет ускорить расчеты между банками и компаниями с двух недель до считанных секунд.

Власти РФ, а также российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе блокчейн. В частности, Росреестр в сентябре планирует начать пилотный проект с ВЭБом по внедрению технологии в Великом Новгороде.

Экономия денег и времени

Дочерняя компания Сбербанка — "Сбербанк Факторинг" — и "М-Видео" уже более полугода используют технологию блокчейн для сверки документов при факторинге и готовы подключить другие банки к использованию этой системы, сообщил РИА Новости старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. Экономический эффект от этой меры, по его словам исчисляется миллионами рублей.

Преимущества этой технологии в ее прозрачности, низкой стоимости, масштабируемости, надежности и доступности. Экономический эффект достигается за счет сокращения ручного труда и сроков сверки поставок с одной-двух недель до одного дня, поясняет Буланцев.

Он напомнил что ранее в июне Сбербанк разработал и совместно с компанией "Северсталь" протестировал возможность проведения международной аккредитивной сделки с использованием технологии блокчейн. "Мы поставили перед собой задачу реализации полного цикла сделки", — подчеркивает старший вице-президент Сбербанка. Совместные проекты банков с клиентами позволят упростить документооборот и повысить эффективность взаимодействия в бизнесе, добавляет он.

"Мы видим большие перспективы в использовании наших решений на блокчейн для оптимизации процессов по банковским гарантиям, в том числе открываемых в пользу государственных органов. Внедрение технологии позволит снизить операционные и временные затраты всех участников, благодаря оптимизации процессов выпуска гарантии, подтверждения подлинности и корректности, подачи требований", — описал Буланцев.

Проекты с Ethereum

Буланцев также пояснил, почему Сбербанк видит (наряду с рядом крупных банков — ред.) возможности для активного использования платформы Ethereum. Ethereum — это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. С фондом, разработавшим данный инструмент, например, сотрудничает ВЭБ в части создания компетенций по новым материалам и прорывным технологиям.

"Большое количество проектов в мире разрабатывается на Ethereum. К преимуществам платформы можно отнести популярность в корпоративной среде, наличие большого количества доступных инструментов и существенное количество разработчиков", — отмечает Буланцев.

При этом банк "Открытие" при разработке проектов с применением технологии блокчейн не отворачивается и от других современных платформ, сообщил директор по инновациям банка Алексей Благирев. "Выбор платформы Ethereum обусловлен только тем, что платформа уже сейчас проводит реальные транзакции. Тем не менее, мы смотрим так же на другие платформы, например, Corda", — рассказал он.

Банк "Открытие" провел аналогичную сделку в области продаж авиабилетов с использованием блокчейн еще в начале года. "Традиционно мы привлекли к сотрудничеству один из стартапов в этом направлении, проект называется Mycelium", — сообщил Благирев.

ВЭБ совместно с университетом МИСиС создает первый в России Центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на блокчейн, конвергентные, квантовые технологии, напомнили в прес-службе госокорпоарции.

Планы

"ВЭБ уже работает с лидерами рынка – компаниями Ethereum и Bitfury. Банк формирует уникальную команду для создания экосистемы блокчейна в России. На прошлой неделе в Великом Новгороде мы представили прототип сделки передачи прав собственности на недвижимость, основанный на технологии блокчейн", — добавили в банке.

Банк "Открытие" готовит один из прототипов, связанный с цифровой идентичностью на платформе "Мастерчейн" Банка России, сообщил Благирев.

"Появления инфраструктуры на блокчейне для финансового рынка, доступной для проведения реальных транзакций, следует ждать в 2018 году", — считает он. При этом решается вопрос цифровой идентичности, скорости расчетов и возврата в случае совершения ошибочных операций, снижается себестоимость, перечисляет он.

Первые транзакции между крупнейшими банками на "Мастерчейне" были проведены в октябре прошлого года. Транзакции выполнены на прототипе компании "Синимекс", который представляет собой сервис для обмена данными о клиентах разных банков. В основу "Мастерчейна" легла технология Etherium.

В создании платформы "Мастерчейн" приняли участие Qiwi, Сбербанк, Альфа-Банк, Банк "Открытие", "Тинькофф Банк". Эти банки вошли в числе первых в ассоциацию "ФинТех", созданную ЦБ в конце 2016 года. Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики РФ.

Блокчейн подождет

"В рамках проектов банков-участников ассоциации "ФинТех" по совместному использованию платформы "Мастерчейн" ведется тестирование различных подходов к использованию технологий распределенных реестров. Решение представляет интерес с точки зрения развития этой платформы. Скорость появления конкретных продуктов и их конкретные параметры полностью зависят от прогресса совместных усилий банков – участников", — отмечают в пресс-службе ВТБ.

Тем не менее, многие банки не готовы внедрять в одиночку проекты с использованием технологии блокчейн, но не исключают свое участие в совместных проектах через несколько лет.

"В ближайшее время мы пока не планируем запускать продукты на базе блокчейн-платформы. Это связано со спецификой бизнеса банка: ключевым направлением для нас является ипотечное кредитование, где мы пока еще не видим возможностей для применения данной технологии", — сообщили в Абсолют-банке.

Блокчейн — это новая технология для российского рынка, которая потребует значительных человеческих и финансовых ресурсов. Коммерческие организации должны придерживаться принципа экономической целесообразности и четко понимать сроки окупаемости проекта и перспективы его развития, пояснили в кредитной организации.

"При этом мы не исключаем, что в банке появятся проекты с использованием блокчейна в перспективе 2-3 лет в рамках развития партнерских программ", — рассказали в Абсолют-банке.