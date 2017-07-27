Хотин представил в ЦБ план спасения "Югры" с возвратом 170 млрд рублей АСВ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин представил в Банк России план финансового оздоровления банка, предусматривающий возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 миллиардов рублей в течение 10 лет; Хотин готов в случае санации кредитной организации предоставить финансовую помощь в 21 миллиард рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода. Согласно оценке Forbes, состояние Хотина составляет 950 миллионов долларов. По данным издания, помимо банка "Югра" в числе его активов свыше 2 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, компания Exillon Energy.

"Алексей Хотин, мажоритарный акционер банка "Югра", контролирующий 52,5% акций банка, представил в Центральный банк России план финансового оздоровления банка "Югра", находящегося в настоящее время под управлением временной администрации АСВ", — сказал официальный представитель Хотина.

План санации

План санации "Югры" предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены банком "Югра" в течение 10 лет согласно представленному графику, пояснили в пресс-службе Хотина.

"По итогам 10 лет санации банка будет сформирован капитал, равный 96,4 миллиарда рублей, объем ликвидных ценных бумаг в активе достигнет 83 миллиардов рублей. Помимо этого, будет сформировано порядка 147 миллиардов рублей в качестве резервов, включая избыточные, на 241 миллиард рублей кредитного портфеля", — добавил собеседник агентства.

"Оздоровление кредитной организации будет происходить за счет средств основного акционера путем предоставления финансовой помощи в объеме 21 миллиард рублей, начиная с четвертого квартала 2017 года. Помимо этого, предполагается реализация высоколиквидных акций компаний, находящихся на балансе банка, в общем объеме 36,3 миллиарда рублей", — уточнили в пресс-службе бизнесмена.

В финансовой стратегии также предполагается, что соотношение привлекаемых средств корпоративных клиентов и физических лиц составит 60% на 40%. Балансовые остатки средств, привлеченных от населения, увеличатся с 15 до 33,2 миллиарда рублей, привлеченных от корпоративных клиентов — с 3,4 до 38,8 миллиарда рублей.

Генпрокуратура vs ЦБ

Представленный план предусматривает погашение задолженности текущего кредитного портфеля в объеме 63,3 миллиарда рублей в течение 5 лет. Объем же нового кредитного портфеля на 2027 год предполагает 11,9 миллиарда рублей кредитов, выданных малому и среднему бизнесу и 24,2 миллиарда рублей кредитов физическим лицам (выдача кредитных продуктов и рефинансирование ипотеки).

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры". По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей страховых возмещений 136,5 тысячи вкладчикам, что составляет 63,5% страховой ответственности.

Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.