Восточный комитет немецкой экономики против ухода Siemens с рынка в России

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Восточный комитет немецкой экономики не поддерживает возможный выход компании Siemens с рынка РФ из-за ситуации с турбинами, заявил управляющий директор бизнес-объединения Михаэль Хармс.

"Конечно, мы это не поддерживаем. Мы понимаем, что Siemens сейчас приостановил все проекты с энергетическими компаниями с государственным участием в России, это вынужденный шаг. Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему", — заявил Хармс журналистам.

Ранее представитель Siemens заявлял РИА Новости, что речи о выходе компании с российского рынка нет.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Восточный комитет германской экономики, созданный в 1952 году, представляет бизнес-интересы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Одним из приоритетов своей деятельности комитет называет поддержку среднего бизнеса.