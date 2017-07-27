Торгпредство России договорилось с США о сотрудничестве нефтегазовых вузов

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Несмотря на напряженную политическую ситуацию в области сотрудничества США и РФ в нефтегазовой отрасли, бизнес двух стран по-прежнему заинтересован в сотрудничестве. Подтверждение этому является меморандум, который подписало торгпредство России и крупнейший американский университет по обучению персонала в нефтегазовой отрасли Rice (Хьюстон), сообщил в среду РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Подписание данного меморандума стало результатом круглого стола, который прошел в Хьюстоне в мае. Три российских нефтегазовых вуза — Уфимский государственный нефтяной технический университет, Альметьевский нефтегазовый институт, Ухтинский государственный технический университет – и Rice при поддержке торгпредства по его итогам заявили о намерении готовить управленческие кадры в энергетике, а также обмениваться студентами и научными наработками. Поддержку проекту уже выразили крупнейшие нефтегазовые компании России и США.

"Соглашение открывает возможности для расширения международного сотрудничества для всех вузов РФ с Rice, в первую очередь, в области обмена технологиями и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли", — сказал Стадник.

Документ со стороны торгпредства РФ подписал Стадник. Подпись от Rice поставил директор инициативной группы по энергетике этого университета Чарльз Макконнелл.

Торгпред подчеркнул, что особенно показательно, что "данное соглашение заключено в то время, когда на Капитолийском холме готовятся новые санкции против нефтегазовой отрасли России.

"Заключение данного меморандума говорит, что бизнес России и США по-прежнему заинтересован в продолжении развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества", — отметил Стадник.

По его словам, подписание меморандума является результатом планомерной работы торгпредства по выстраиванию рабочих отношений в области обмена знаниями и технологиями между РФ и США.

Специальный советник Rice и управляющий партнер консалтинговой компании EWSA-Global Майкл Мур заявил РИА Новости, что университет позитивно оценивает факт подписания данного соглашения и надеется на заключение прямых договоренностей на этот счет как минимум с еще тремя российскими нефтегазовыми вузами уже этой осенью. Еще один крупнейший вуз изъявил желание присоединиться к этим договоренностям, добавил он.