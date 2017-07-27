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Экономика

ФАС против нефтяников: что будет осенью с ценами на бензин

08:0027.07.2017
(обновлено: 08:02 27.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на автозаправочной станцииМужчина на автозаправочной станции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Уже в сентябре стоимость бензина на заправках может вырасти на 40 копеек. А в среднем по году повышение цен на топливо может составить 4-7 %, прогнозирует аналитическое агентство Vygon Consulting. О том, какие ценники на российских АЗС увидят автомобилисты с наступлением сезона деловой активности, — в материале РИА Новости.

Работа автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Путин заявил, что власти не позволят задирать цены на бензин
Как сообщили в Vygon "Известиям", в июле темпы удорожания бензина сбавили обороты — в большинстве регионов России цена топлива остается на одном уровне, а в некоторых незначительно снижается. Бензин Аи-92 и Аи-95 сейчас дешевле всего в Сибирском федеральном округе  — 36,71 и 38,88 рубля за литр, соответственно. По оценкам аналитиков агентства, в среднем по России в январе-июле бензин стоил 36,8 рубля за литр, в прошлом году — 34,3 рубля за литр.

Боятся повышать

Цены на нефть продолжают снижаться и, по прогнозам МВФ, в 2017-2018 годах расти не должны. Аналитики отмечают, что хотя дешевеющая нефть означает падение выручки для экспортеров на внешних рынках, и даже если нефтяные компании компенсируют это за счет внутреннего рынка, то весьма незначительно — велико влияние Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗаправка машины
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Заправка машины

К концу 2016 года цены на бензин в России достаточно сильно оторвались от реальности и были ниже, чем того требовал рынок: бензин и нефтепродукты оставались дешевыми именно благодаря действиям регулятора, констатирует Василий Танурков, замначальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал".

По его словам, сами игроки также опасаются резко поднимать цены — опасаются претензий со стороны ФАС и обвинений в сговоре.

В том, что государство предпринимает максимальные усилия по контролю роста цен на бензин, уверен и Валерий Нестеров, аналитик Sberbank Investment Research.

Зеленые водоросли на побережье в Циндао, Китай
© REUTERS / China Daily
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"Во-первых, это социально очень чувствительная статья расходов граждан, и во-вторых, сейчас у нас и так достаточно неприятностей в связи с санкциями и неясностями с пенсионной системой", — отмечает он.

Экспортеры же, как указывает аналитик, не обеднеют в любом случае.

"У них есть большие возможности маневра ресурсами: нефтепродукты производятся в рамках вертикально интегрированных структур, и недобор в сбытовой сфере компенсируется прибылями нефтедобычи", — поясняет Нестеров.

Он отмечает и то, что наполнение цены бензина определяется не столько нефтью, сколько налогами и акцизами, поэтому цена — очень регулируемая вещь.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудники АЗС берут пробу бензина во время приемки бензовоза
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники АЗС берут пробу бензина во время приемки бензовоза

Цены отыграют ослабление рубля

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рост цен на бензин в 2017 году не превысит инфляцию, заявил глава ФАС
Умеренного роста розничных цен на топливо, впрочем, не избежать — они еще не успели отыграть ослабление рубля, которое произошло в июне-июле этого года.

В первой половине года рубль при относительно стабильных ценах на нефть существенно переукрепился, что сдерживало рост цен на бензин. Сейчас же российская валюта постепенно возвращается к экономически оправданным показателям.

"Ослабление рубля с 55 до 60 рублей за доллар  в перспективе будет отыграно в ценах на нефтепродукты — это не значит, что они подскочат на 10%, но к некоторому росту это приведет.

Литр 95-го к середине осени будет в среднем стоить порядка 42 рублей и останется на этом уровне до конца года", — прогнозирует Танурков.

Слишком низкие

Ряд экспертов настроены категорично и уверяют, что сегодняшние цены на топливо гораздо ниже, чем должны быть с точки зрения бизнеса. Сегодня предприятия работают в условиях минимальной маржинальности, "розницу" сдерживают всеми силами и не дают расти соразмерно экономическим реалиям, сетует президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Поэтому сегодня, по его словам, прогнозировать стоимость топлива — это гадать на кофейной гуще.

Цены на бензин на внутреннем рынке у нас не подчиняются объективным экономическим факторам. Сейчас топливо должно стоить дороже — 42-45 рублей за литр 92-го и в районе 50 рублей — за литр 95-го, считает он.

Где в России самый дорогой и дешёвый бензин
Где в России самый дорогой и дешёвый бензин

Умеренный рост

В том, что рост розничных цен на нефтепродукты во втором полугодии будет весьма умеренным, уверен Михаил Турукалов, заместитель директора по развитию бизнеса  независимого агентства "Аналитика товарных рынков".

"Стабилизации цен на бензин в IV квартале 2017 года будет способствовать завершение летнего сезона повышенного спроса на моторные топлива. Что касается дизельного топлива, то динамика его розничных цен в конце 2017-го будет определяться в основном тем, насколько предложение морозостойких сортов дизтоплива соответствует спросу", — объясняет он.

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