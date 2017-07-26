Венесуэла и РФ обсуждают проект прокладки оптического кабеля между странами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Венесуэла и Россия разрабатывают проект прокладки оптического кабеля между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Он рассказал, что государства обсуждают перспективы сотрудничества в телекоммуникационной сфере. "С рабочим визитом здесь был наш вице-министр. Он встретился со своим российским коллегой. Они рассмотрели, в частности, ту технологическую платформу, с которой работает Венесуэла, и те проекты, которые есть в России, чтобы их можно было развивать на латиноамериканском континенте", — сказал Тортоса.

"Есть точки совпадения. На их основе разрабатываются какие-то совместные планы и проекты. В частности, речь идет о прокладке кабеля между двумя странами – это оптический канал", — сообщил он.

Кроме того, по словам посла, представители двух государств обсуждали проблемы информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом. "Мы знаем, насколько сильна в этом Российская Федерация. И мы хотим развивать какие-то совместные темы и в этой области тоже", — добавил Тортоса.

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