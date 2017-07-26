Глава РСПП рассказал о негативных последствиях расширения санкций США

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Самым неприятным моментом при возможном расширении санкций США может стать реакция европейских стран, которые могут свернуть программы сотрудничества с Россией, опасаясь санкционных последствий, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

"На самом деле у нас не настолько развиты отношения торгово-экономические и инвестиционные с Соединенными Штатами, чтобы "уколоть" наших американских в кавычках друзей. Безусловно, для нас самым неприятным в этом режиме санкций является поведение других стран, европейских прежде всего, которые, боясь санкционных последствий своей работы с Россией, могут сворачивать программы сотрудничества", — сказал Шохин журналистам.

"Поскольку это уже похоже на иранский вариант санкций старого образца, когда они по сути дела были страновыми, и любые банки и компании, работавшие с Ираном, могли попасть под санкционный режим США. Без разбора, как говорится, штрафовали американцы такого рода компании, независимо от страны происхождения", — считает Шохин.

"Вот если сейчас такого рода режим санкций будет распространен на те же европейские компании, то безусловно, это чревато последствиями. Винить в этом Европейский союз и европейские компании не придется, поэтому, скажем, наши контрсанкции в этой области будут бить мимо цели, что называется", — заключил он.

В Брюсселе выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.