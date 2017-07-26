В Госдуме поддержали предложение Пушкова ввести санкции против McDonald's

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко поддержал предложение сенатора Алексея Пушкова ввести санитарные санкции против компании McDonald's. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам депутата, ограничения следует ввести при выявлении в российских ресторанах сети нарушений санитарных норм. Для этого, по мнению Герасименко, необходимо расширить полномочия Роспотребнадзора и разрешить ведомству проводить внеплановые проверки мест общественного питания без предупреждения.

"На нас американцы санкции накладывают. Почему мы не можем санкции наложить на закупку в России PepsiCo, Coca-Cola, McDonald's? Это же американские компании. Почему-то мы их здесь, наоборот, развиваем", — подчеркнул Герасименко.

Ранее Пушков предложил ввести санкции против McDonald's после того, как сотрудник заведения в Луизиане опубликовал в сети фото загрязненного оборудования, используемого на кухне одного из ресторанов.