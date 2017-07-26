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Экономика

Источник рассказал, кто поддерживает санкции против "Северного потока-2"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6175)
13:0426.07.2017
(обновлено: 13:05 26.07.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtТрубы для газопровода Северный поток-2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Среди государств-членов Евросоюза новые санкции США против России, которые, в частности, призваны противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", поддерживают, прежде всего, Польша, страны Балтии и государства севера Европы, сообщил в среду РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СМИ: Финляндия не будет препятствовать строительству "Северного потока — 2"
Ранее палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Документ предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Новые санкции поддерживают, прежде всего, Польша, страны Балтии и североевропейские члены ЕС (Швеция, Финляндия и Дания – ред.)", — сказал собеседник агентства.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны
При этом он обратил внимание, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" лишил бы Словакию и Венгрию прибылей от реэкспорта российского газа на Украину. Сам же проект как таковой выгоден, в первую очередь, Германии и Австрии. "Очевидно, что новые санкции США вносят раскол в ряды ЕС", — считает дипломат.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

Коллегия еврокомиссаров на регулярном заседании в среду обсуждает возможное усиление Вашингтоном санкций в отношении Москвы и их последствия для энергетического рынка ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило ранее издание Financial Times. По его данным, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Законопроект конгресса США призывает противостоять Nord Stream-2
Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.

Там указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС.

Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание. Как сообщил ранее дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе, Евросоюз в качестве одной из ответных мер на возможные новые санкции США против России, затрагивающие энергетические интересы ЕС, может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.

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