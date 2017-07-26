Эксперт: антироссийские санкции США усугубляют конфликт с Европой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ситуация с новыми санкциями США против РФ, в частности, положения по нефтегазовым компаниям, выводит американцев и европейцев на конфликт, считает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов.

"Конкретные положения по нефтегазовым компаниям — это все детали в этой картине, которые являются разменными монетами", — сказал он РИА Новости.

"Европейские страны ранее активно поддерживали эти санкции. Минимальные потери для США от санкций не сравнимы с европейскими. А согласно новому пакету санкций, появляются такие вещи, которые действительно сильно бьют по интересам европейцев. Сейчас эта ситуация выходит на конфликт американцев и европейцев. Мы для них как разменная монета. Мы можем в данном случае только смотреть и наблюдать, когда они уже договорятся или наоборот", — добавил Правосудов.

В палате представителей США прошло голосование по поводу введения новых ограничений в отношении России, Ирана и КНДР. Конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за санкции. За выступили 419 конгрессменов, против — 3.

Ранее ЕС назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".

В июне законопроект о санкциях практически единогласно одобрил сенат. Пакет ограничений включает как усиление действующих санкций, так и введение новых, в том числе в отношении лиц, причастных к кибератакам, а также к нарушениям прав человека и поставкам оружия президенту Сирии Башару Асаду. Новые секторальные санкции затронут горно- и металлодобычу, морские и железнодорожные перевозки.

Документ вводит новые ограничения на кредитование российских структур, на партнерство с ними в нефтегазовом секторе.

Американские нефтегазовые корпорации выступали против принятия положения, которое фактически запретило бы им участвовать в энергетических проектах с участием российских партнеров на шельфе, в Арктике, для добычи сланцевой нефти, в том числе вне России. В новой версии это ограничение вводится только для проектов, где доля российских участников превышает 33%.