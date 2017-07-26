Трамп заявил, что Apple построит три предприятия в США

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Wall Street Journal, что компания Apple обязалась построить три производственных предприятия на территории США.

По словам президента США, глава Apple Тим Кук пообещал построить "три больших, очень красивых предприятия". "Я ответил: Тим, пока ты не начнешь строить свои предприятия в нашей стране, я не буду считать, что моя администрация добилась экономического успеха", — сказал Трамп. Он не уточнил, что именно компания собирается производить в США.

Apple отказалось прокомментировать ситуацию.

Трамп был избран президентом США в ноябре прошлого года. Одним из главных обещаний Трампа было восстановить производство на территории США.

Apple производит свои компьютеры, телефоны и другое оборудование преимущественно в Китае. Возможный перенос производства проблематичен по нескольким причинам. В Китае намного дешевле рабочая сила, и производство в США приведет к сильному удорожанию продукции. Кроме того, субподрядчики Apple в КНР нанимают и увольняют сотни тысяч человек по мере надобности, что проблематично в США с их более строгим трудовым законодательством.