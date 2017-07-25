Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ространснадзор проводит внеплановые проверки пяти российских авиакомпаний, среди них "Уральские авиалинии" и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин.

"Мы проводим уже внеплановую проверку авиакомпании "Россия", не связанную с последними задержками, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится", — рассказал глава Ространснадзора, добавив, что также внеплановые проверки проводятся в отношении компаний "ЮТэйр — Вертолетные услуги", "Уральские авиалинии", "Ангара", "Якутия".

Басаргин уточнил, что проверка "России" началась неделю назад, и она не связана с задержками рейсов.

Как пояснил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток, все проверки ведомства разделаются на плановые и внеплановые. График первых на следующий год верстается до сентября, сдается и утверждается Генпрокуратурой. Внеплановые проверки, по словам Чертока, проводятся только в том случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Только в этом случае Генпрокуратура согласует проведение внеплановой проверки, отметил он.