На Вологодчине выберут лучшее подворье

ВОЛОГДА, 25 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучшее подворье среди 26 ветеранских и 25 молодежных хозяйств выберут в Вологодской области до конца лета, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

"Региональный конкурс "Вологодское подворье" проводится уже в девятый раз. В финал вышли более 50 хозяйств и на данном этапе конкурсной комиссии предстоит все их посетить, чтобы выбрать лучшее", — рассказал Богомазов.

Он добавил, что конкурсная комиссия уже оценила подворье молодой семьи Брейнерт в Вологодском районе. Супруги с тремя детьми живут в деревне Клюшниково Сосновского сельского поселения.

"Нас порадовал тот факт, что дружная многодетная семья ведет большое хозяйство: растит овощи, ухаживает за козами, курами, гусями, утками и цесарками. Видно, что супруги, переехавшие в деревню из Вологды, не боятся трудностей и детей приучают к сельскому труду. Задача областного правительства — поддерживать такие семьи", — отметил Богомазов.

По его словам, как раз на это и направлен конкурс "Вологодское подворье".

Традиционно состязание проходит по двум номинациям: "Молодежное подворье" и "Ветеранское подворье". В первой оцениваются личные подворья молодых семей — участники не старше 35 лет, во второй — личные подворья опытных тружеников села, возраст которых не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

"До 21 августа конкурсная комиссия посетит все подворья, которые вышли в финал. Специалисты оценят эстетику и санитарное состояние участка, культуры, которые там выращиваются, а также семейные традиции. В итоге в каждой номинации будут выбраны по три победителя, которые и будут поощрены", — сказал Богомазов.

Также 21 августа на официальном портале правительства области стартует интернет-голосование, которое определит лидера в номинации "Приз зрительских симпатий".

Завершением областного конкурса "Вологодское подворье" станет финальный праздник — ярмарка-выставка подворий. Она пройдет 2 сентября на площади Революции в Вологде.