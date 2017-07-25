СФ одобрил закон, ограничивающий дистанционную продажу алкоголя

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совфед во вторник одобрил закон, который ограничивает продажу алкоголя дистанционным способом.
Закон также запрещает производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества (энергетики). Исключением станет производство в целях экспорта продукции за пределы территории РФ.
Документ устанавливает запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. Поправками в Кодекс об административных правонарушениях устанавливается штраф за нарушение этого требования в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Помимо этого, уточняется процедура розничной продажи алкогольной продукции на бортах воздушных судов.
Документ запрещает розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых (вендинговых) автоматов. Правительство РФ будет праве устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи такой продукции с учетом специфики каждого региона, в том числе полный запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.