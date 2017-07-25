УЛАН-УДЭ, 25 июл — РИА Новости. У госкомпаний нет критических проблем с замещением продукции Siemens, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Насколько я понимаю, пока нет полного отказа от поставок оборудования — пока речь идёт только о госкомпаниях. Там каких-либо критических проблем нет — есть несколько производителей в мире, которые такого типа продукцию производят, многие виды продукции мы начинаем уже и сами производить", — отметил вице-премьер.

Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. По его словам, решение об уходе — неэффективный шаг, а руководству компании следует помнить о том, что покидая российский рынок они автоматически лишаются перспективного партнера.

Ранее Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложив аннулировать контракт и выкупить оборудование.

Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что четыре комплекта турбин были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами.

Позднее СМИ сообщили, что из-за ситуации с турбинами Германия предложила расширить антироссийские санкции. В Кремле отказались комментировать эту информацию, поскольку она не содержит ссылки "на хоть какой-то внятный источник".