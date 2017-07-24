РСП поддержал идею взимать авторский сбор с "умных" часов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский союз правообладателей (РСП) выступает за включение "умных" часов в список облагаемой авторским сбором техники, заявил РИА Новости гендиректор организации Андрей Кричевский.

Ранее министерство культуры сообщило, что планирует внести изменения в постановление правительства, включив в список облагаемой авторским сбором техники "умные" часы. Согласно постановлению правительства от 2010 года, производители и импортеры оборудования и материальных носителей, которые используются для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений, обязаны платить сборы их авторам.

"Мы поддерживаем исключение из перечня (оборудования, облагаемого сбором) видеокамер, так как это полный абсурд, и выступаем за включение "умных" часов в список, так как на них возможно копирование и воспроизведение аудио- и видеоконтента", — сказал Кричевский.

При этом он отметил, что говорить об этом рано, поскольку, по его мнению, до осуществления данного замысла "еще далеко".