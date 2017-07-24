В Камчатском крае появится новая программа поддержки фермеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл — РИА Новости. Минсельхоз Камчатского края разработает до конца 2017 года проект программы поддержки зерноводства в регионе; такое поручение дал губернатор региона Владимир Илюхин с целью развития кормовой базы животноводческих хозяйств, сообщил в понедельник РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Губернатор Камчатки посетил Мильковский район и встретился с местными фермерами Татьяной Баланевой и Игорем Коноваловым. Два года назад они получили грант — 21,5 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов. На эти деньги фермеры построили птичник, котельную, инкубаторную, купили сельскохозяйственную технику и выращивают зерновые на корм птицам, поставляют овощи в Петропавловск-Камчатский. В планах — открыть торговую точку, а также увеличить поголовье кур до 5000 и полностью обеспечить яйцом свой район по ценам производителя.

"Сегодня в Камчатском крае действует более 100 различных мер поддержки для предприятий и предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве. В рамках соглашения с Минсельхозом края господдержку получают 38 крестьянских хозяйств — в основном на развитие животноводства и растениеводства, техническое перевооружение. Новая программа развития зерноводства позволит существенно расширить кормовую базу для животноводческих хозяйств, а в перспективе — увеличить объём животноводческой продукции", — процитировал собеседник агентства слова министра сельского хозяйства региона Александра Кучеренко.

По его словам, кроме Мильковского района с наиболее подходящим климатом для аграриев, местное зерно будет востребовано и в животноводческих хозяйствах Усть-Камчатского района, на камчатском комбикормовом заводе. Сейчас основной объем зерновых для производства кормов на Камчатке завозят из других субъектов Дальнего Востока и Центральной России. Развитие зерноводства в крае позволит заместить значительную часть завозимого на полуостров зерна собственным.

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