Siemens не комментирует информацию о новых санкциях против России

БЕРЛИН, 24 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не комментирует сообщения СМИ о возможных новых санкциях ЕС в отношении России из-за поставок турбин концерна в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Германия предложила добавить в список санкций 3-4 гражданина РФ и организации в связи с ситуацией вокруг поставленных в Крым турбин Siemens. По данным агентства, страны ЕС могут в среду обсудить новые санкции против РФ из-за поставки турбин.

"Мы не комментируем спекуляции СМИ", — сказал Энч, отвечая на вопрос, как компания оценила бы такую меру. Он добавил, что позиция концерна изложена в заявлении, опубликованном в пятницу.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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