МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
В Siemens отказались комментировать эту информацию.
Накануне издание Bild am Sonntag со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами приведет к ухудшению отношений между двумя странами.
Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.
"Технопромэкспорт" строит на полуострове две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.
В Минпромторге подчеркивали, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
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