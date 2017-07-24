МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Берлин предложил добавить в санкционный перечень три-четыре российских гражданина и организации. Евросоюз может обсудить новые ограничения в среду. По словам высокопоставленного диписточника, в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины.

В Siemens отказались комментировать эту информацию.

Накануне издание Bild am Sonntag со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами приведет к ухудшению отношений между двумя странами.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

Немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.

"Технопромэкспорт" строит на полуострове две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.

В Минпромторге подчеркивали, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

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