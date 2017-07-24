Новак обсудит с министром нефти Кувейта поставки СПГ из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова обсудят поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Кувейт с министром нефти Кувейта Эссамом аль-Марзуком на встрече в понедельник, сообщил журналистам Новак.

"Поставки СПГ в Кувейт", — сказал Новак, отвечая на вопрос, что будет обсуждаться на встрече с министром нефти Кувейта.

В среду в Петербурге пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти. Он обсудит ход выполнения участниками соглашения своих обязательств, а также текущую ситуацию на рынке "черного золота".