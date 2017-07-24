В ГД внесли проект о предпринимательстве с 14 лет с разрешения родителей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект, дающий право с 14 лет заниматься предпринимательской деятельностью с разрешения родителей.

Уточняется, что в настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью может гражданин, признанный полностью дееспособным, совершеннолетним и если на его деятельность не наложены судебные запреты.

"Настоящий проект федерального закона предлагает внести изменения в Гражданский кодекс РФ с целью законодательно закрепить право несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет заниматься предпринимательской деятельностью. Условием для этого предлагается установить согласие родителей, усыновителей или попечителя", — говорится в пояснительной записке.

Автор отмечает, что к подростку с 14 лет повышается уголовная ответственность, "таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам", а в ряде регионов России в 14 лет человек уже может вступить в брак, "что также подтверждает возможность гражданина на ответственные действия".