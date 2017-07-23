Новак рассказал, когда Нигерия и Ливия могут присоединиться к сделке ОПЕК+

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Нигерии и Ливии стоит войти в соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), как только они стабилизируют у себя добычу нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее Новак сообщал, что министерский комитет по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) обсудит на заседании в понедельник, 24 июля, ситуацию с нефтедобычей во всех странах соглашения, а также в Ливии и Нигерии.

"Я считаю, что эти страны должны присоединиться к другим ответственным производителям нефти и внести свой вклад в инициативу по стабилизации рынка, как только они достигнут устойчивого уровня добычи", — заявил Новак изданию Financial Times.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву ранее в июле заявлял, что Нигерия поддержит ограничение своей нефтедобычи при достижении стабильного уровня в 1,8 миллиона баррелей в день против текущих 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Глава национальной нефтяной компании Ливии National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла в июле сообщал, что Ливия планирует достичь уровня добычи нефти в 1,25 миллиона баррелей в день к концу 2017 года.