Сбербанк не примет на работу юристов без опыта работы с нейронной сетью

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сбербанк не будет принимать на работу юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью, другие профессии тоже требуют переобучения в связи с развитием искусственного интеллекта, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф на лекции в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде.

Как сообщает сайт вуза, Греф на лекции рассказал о новых технологических трендах, будущем бизнеса, перспективах искусственного разума и о новой цифровой реальности, в которой "информация о любом человеке будет абсолютно прозрачной".

"В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своем будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения. Кем бы вы ни были, какие бы специальности не изучали — менеджер, экономист, юрист, или еще кто угодно — вам всем придется работать с большими данными"- сказал Греф.

Он полагает, что работу в ближайшем будущем рискуют потерять даже сельхозпроизводители. Как рассказал президент Сбербанка, он и его сотрудники в Стэндфордском университете познакомились с создателем компании Impossible Foods.

"В компании разработали биологический процесс, в результате которого получалось мясо, молоко, сыры и другие продукты. Я ел гамбургер с таким мясом — очень вкусно. Мясо практически невозможно отличить от настоящей говядины. Мне кажется, производство такого мяса — очень перспективное направление", — сказал глава Сбербанка.

"Также были искусственно произведены самые дорогие вина. И ни один приглашенный не смог отличить, где вино настоящее, а где — синтезированное… Это гигантская революция в сельском хозяйстве! Мы уехали с полным пониманием того, что сфера, в которой нельзя бы было использовать искусственный интеллект, еще не определена", — заявил Греф.