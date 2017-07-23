Греф рассказал о возрастающей роли цифрового "аватара" личности

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал на лекции в Калининграде о перспективах "цифровой" эры и особенностях развития бизнеса в новой технологической реальности, отметив, что "реальный" человек, на его взгляд, постепенно будет интересовать мир всё меньше, а значение его цифрового "аватара" станет неуклонно расти, люди будут "абсолютно прозрачными": ничего не удастся скрыть.

Греф прочел лекцию в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде, рассказав о новых технологических трендах, будущем бизнеса, перспективах искусственного разума и о новой цифровой реальности, в которой "информация о любом человеке будет абсолютно прозрачной".

Как считает президент Сбербанка, в 2015 году информационная эра сменилась эрой цифровой. Переворот произошел после появления технологии big data, которая позволила использовать в тех или иных целях фактически неограниченное количество сырых, необработанных данных в интернете. Еще одним прорывом, по его мнению, стали облачные технологии, которые позволяют не загружать очень большой объем информации на жесткие носители, а хранить её на облаке, что дает возможность моментальной обработки. При этом объем данных постоянно растет. В основном их производят люди с помощью своих гаджетов, медицинских, спортивных датчиков и так далее, отметил Греф.

"Постепенно вы, как реальный человек, будете интересовать мир всё меньше и меньше, а значение вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку он очень многое о вас сможет сказать. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы", — приводит слова Грефа на лекции сайт вуза. "При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы", — считает глава Сбербанка.

Даже если человек захочет оставить что-то в тайне, с помощью специальных аналитических систем это можно будет сделать явным, заверил Греф. "Михаил Косинский — американец польского происхождения — соединил психологию с большими данными, научился получать информацию о нас, изучая наши лайки в Facebook. Как выяснилось, 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга. Ну, а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей", — рассказал президент Сбербанка.

Очень важный технологический сдвиг связан с тем, что за последние годы машины научились не только хорошо разбирать устную речь человека, но и освоили язык жестов, добавил Греф. "Мы будем все больше и больше использовать разного рода интернет-приборы. Ни запретами, ни регулированием этот процесс не остановить. Считайте, что это медицинский факт — именно так все и будет развиваться. А раз так, то все мы и дальше будем оставлять цифровые следы, по которым нас совсем не сложно найти и сделать о нас далеко идущие выводы", — заключил он.