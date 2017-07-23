США
23.0723 июля19:29МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Греф рассказал о возрастающей роли цифрового "аватара" личности

18:4723.07.2017
(обновлено: 19:24 23.07.2017)
061110
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка России. Архивное фотоПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал на лекции в Калининграде о перспективах "цифровой" эры и особенностях развития бизнеса в новой технологической реальности, отметив, что "реальный" человек, на его взгляд, постепенно будет интересовать мир всё меньше, а значение его цифрового "аватара" станет неуклонно расти, люди будут "абсолютно прозрачными": ничего не удастся скрыть.

XXVI Международный финансовый конгресс Финансы для развития. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Греф призвал банки сообща бороться со своим "главным страхом" - хакерами

Греф прочел лекцию в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде, рассказав о новых технологических трендах, будущем бизнеса, перспективах искусственного разума и о новой цифровой реальности, в которой "информация о любом человеке будет абсолютно прозрачной".

Как считает президент Сбербанка, в 2015 году информационная эра сменилась эрой цифровой. Переворот произошел после появления технологии big data, которая позволила использовать в тех или иных целях фактически неограниченное количество сырых, необработанных данных в интернете. Еще одним прорывом, по его мнению, стали облачные технологии, которые позволяют не загружать очень большой объем информации на жесткие носители, а хранить её на облаке, что дает возможность моментальной обработки. При этом объем данных постоянно растет. В основном их производят люди с помощью своих гаджетов, медицинских, спортивных датчиков и так далее, отметил Греф.

"Постепенно вы, как реальный человек, будете интересовать мир всё меньше и меньше, а значение вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку он очень многое о вас сможет сказать. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы", — приводит слова Грефа на лекции сайт вуза. "При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы", — считает глава Сбербанка.

Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Традиционный банкинг уходит в историю, заявил Греф

Даже если человек захочет оставить что-то в тайне, с помощью специальных аналитических систем это можно будет сделать явным, заверил Греф. "Михаил Косинский — американец польского происхождения — соединил психологию с большими данными, научился получать информацию о нас, изучая наши лайки в Facebook. Как выяснилось, 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга. Ну, а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей", — рассказал президент Сбербанка.

Очень важный технологический сдвиг связан с тем, что за последние годы машины научились не только хорошо разбирать устную речь человека, но и освоили язык жестов, добавил Греф. "Мы будем все больше и больше использовать разного рода интернет-приборы. Ни запретами, ни регулированием этот процесс не остановить. Считайте, что это медицинский факт — именно так все и будет развиваться. А раз так, то все мы и дальше будем оставлять цифровые следы, по которым нас совсем не сложно найти и сделать о нас далеко идущие выводы", — заключил он.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена