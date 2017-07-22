В России создадут мобильное приложение для аудита безопасности бизнеса

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. МЧС России и Открытое правительство планируют создать мобильное приложение, которое поможет владельцам бизнеса самостоятельно провести независимую оценку рисков и аудит безопасности, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Мы совместно с Открытым правительством приняли решение о создании в течение короткого срока принципиально нового продукта для бизнес-сообщества — мобильного приложения, где будут все разъяснения и инструкции для независимой оценки рисков и аудита безопасности", — сказал Пучков.

По его словам, справочная система будет содержать все законодательные и иные нормативно-правовые акты, федеральные законы, указы президента РФ, постановления и решения правительства РФ, своды правил, национальных стандартов и прочих документов в области обеспечения пожарной безопасности.

"В этом же приложении будут необходимые разъяснения, технические рекомендации, методики расчета рисков для реализации нового подхода независимой оценки рисков, аудита безопасности. Отдельный раздел будет содержать пакет документов для страхования рисков на различных объектах", — отметил он.

Пучков пояснил, что при помощи приложения владельцы компаний, особенно малых и средних, смогут оценить место предприятия в иерархии рисков.

"Это позволит убрать из сферы надзорной деятельности и государственного контроля предприятия, где уровень рисков невысок, и снизить нагрузку на эти объекты. С другой стороны, таким образом мы сможем усилить контроль за потенциально опасными объектами, которые могут принести беду не только своим владельцам, но и жителям близлежащих территорий", — сказал министр.

Пучков подчеркнул, что приложение будет особенно полезно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов отметил, что приложение предполагает создание личного кабинета для пользователей.

"Самое главное, чтобы это было не где-то на сайте, а в мобильном приложении, чтобы у вас в гаджете были и необходимые инструкции, и требования, и аттестация, и планы проверок по линии ведомства, и личный кабинет", — подчеркнул он.