Суд ЕС не поддержал Польшу в споре о газопроводе Opal

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости/Прайм. Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG относительно решения по газопроводу Opal.

"Аннулировать оспариваемое решение", — говорится в материале суда.

Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что действия Еврокомиссии противоречат принципу диверсификации поставок и создают угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные.

В июне суд не допустил "Газпром" в качестве третьей стороны к участию в рассмотрении дела по газопроводу Opal в Европейском суде.