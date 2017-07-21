Эксперт: ситуация с Siemens имеет два важных плюса для России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Ситуация с турбинами Siemens имеет два важных положительных стратегических эффекта для России — это стимул для постепенной смены настроения западного бизнеса в отношении антироссийских санкций, а также для развития в РФ собственного производства, считает политолог Сергей Михеев.

"Технопромэкспорт" (дочка" "Ростеха") строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года. Siemens в пятницу заявил, что четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

По мнению Михеева, Siemens оказался в невыгодной для себя ситуации, испытывая политическое давление из-за санкционной политики Европы в отношении Крыма и России.

"Главное – не кричать "караул", не первый год живем, в том числе в режиме санкций. Во-первых, чем больше их (западные компании и бизнес — ред.) там прижимают и щелкают по носу, тем злее они постепенно будут становиться. И тем больше недовольства будет в западной бизнес-среде накапливаться по поводу (санкционных) отношений с Россией. И количество рано или поздно перейдет в качество", — сказал Михеев в эфире радиостанции "Вести FM".

Санкции сами по себе вредны, но с другой стороны, они являются стимулом для развития собственного производства, считает также политолог.

"Для нас это стимул все меньше надеяться на западных партнеров и все больше работать своей головой и своими руками. Хватит уже закупать, что намного проще. Расслабились – надо собираться. Надо искать возможности для собственного производства, как это успешно уже сделано на некоторых других направлениях", — сказал Михеев.