Киев и Минск обсуждают возможность поставок нефти через Украину

Встреча президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве

Встреча президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти по территории Украины, сообщил глава украинского государства Петр Порошенко по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоялись в пятницу в Киеве.

"Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины", — сказал Порошенко.

Украинская компания "Укртранснафта" и белорусская "Гомельтранснефть Дружба" в мае текущего года заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды".