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Экономика

Частичный уход: Siemens приостанавливает поставки оборудования в Россию

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (57)
15:3021.07.2017
(обновлено: 15:33 21.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фотоЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens заявил о намерении прекратить поставки энергооборудования подконтрольным государству компаниям в РФ, но при этом не ведет речь о полном уходе с российского рынка.

Решение концерна, если оно будет осуществлено, принесет потери как Siemens, так и российским компаниям, но при этом немецкий концерн рискует потерять рынок в РФ, так как освободившееся место в средне- и долгосрочной перспективе будет занято другими поставщиками, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Турбины для Крыма

Офис компании Siemens в Москве. 21 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Siemens приостановит поставки энергооборудования российским компаниям
"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.

В начале июля в СМИ появились сообщения о поставках в Крым газовых турбин Siemens в нарушение действующих санкционных ограничений. Евросоюз ввел санкции в отношении жителей полуострова Крым, проголосовавших в июне 2014 года за воссоединение с Россией: ЕС ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

В пятницу Siemens опубликовал заявление, что в Крым незаконно были поставлены все четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани, и предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку. Немецкий концерн также заявил о намерении продолжить уголовное разбирательство в отношении ответственных лиц "Технопромкспорта" (ТПЭ).

В "Технопромэкспорте" РИА Новости заявили, что "турбины, поставленные в Крым, будут обслуживаться силами российских специалистов", однако от комментариев в целом по ситуации компания воздержалась.

При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 11 июля говорил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Кого "накажет" Siemens?

Рабочий у входа в штаб-квартиру компании Siemens в Мюнхене, Германия
© AFP 2017 / Christoph Stache
Siemens потеряет российский рынок, считает экономист
Представитель немецкого концерна Филипп Энч подтвердил РИА Новости, что компания приостанавливает поставки генерирующего оборудования подконтрольным государству компаниям в РФ, однако отдельные компании называть не стал.

Также, по словам Энча, речи об уходе концерна с российского рынка не идет. "В заявлении это нигде не указано, поэтому это не является возможным следствием, которое можно извлечь из заявления. Мы нигде об этом не заявляли. Речь только о приостановке поставок подконтрольным государству компаниям", — добавил представитель немецкого концерна.

Исходя из заявления Siemens можно предположить, что без поставок оборудования рискуют остаться электростанции, входящие в "Интер РАО" (государство косвенно контролирует более 50% его акций через пакеты "Роснефтегаза", "Русгидро" и входящей в "Россети" ФСК), "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, на 100% принадлежит "Газпрому") и "РАО ЭС Востока" (входит в состав подконтрольной государству "Русгидро").

В пресс-службе "Интер РАО" РИА Новости уже заявили, что решение Siemens приостановить поставки не отразится на компании, поскольку ей в настоящее время не требуется оборудование немецкого концерна.

"Русгидро" также заявила, что проекты электростанций на Дальнем Востоке, реализуемые компанией, не предполагают использования турбин производства Siemens.

Комментарием ГЭХ агентство РИА Новости пока не располагает.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦентральный офис компании Siemens в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Центральный офис компании Siemens в Москве

Существенный или несущественный ущерб?

Логотип промышленного концерна Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
В Кремле не будут комментировать ситуацию вокруг Siemens
По мнению источника на рынке, знакомого с ситуацией, озвученные Siemens решения не станут проблемой для российских компаний. "Сейчас практически все строительство по ДПМ (договорам представления мощности — ред.) находится в завершающей стадии. Все турбины уже законтрактованы, все необходимое оборудование у компаний есть. Потенциально сложившаяся ситуация ни для кого не является проблемой", — сказал собеседник РИА Новости.

Однако при этом не следует забывать, что большая часть действующего энергооборудования была введена в 70-е годы прошлого века и в скором времени потребуется модернизация, напомнил собеседник агентства.

"Другой вопрос – что будет на рубеже 2019-2020 годов. Сейчас активно лоббируется тема нового этапа ДПМ – ДПМ-штрих. Его активно лоббирует "Интер РАО", и ГЭХ тоже говорил о том, что нужна новая модернизация… И как раз "Интер РАО" под эту новую программу перевооружения откладывала значительные суммы, не было у них глобальных выплат дивидендов. Вся ликвидность, что у них сейчас на балансе, они как раз готовят для этой новой программы ДПМ-штрих. Понятно, что до 2020 года еще есть время, но потенциально "Интер РАО" и ГЭХ это может быть в минус", — считает источник.

Вместе с тем, по мнению собеседника агентства, ситуация с приостановкой поставок оборудования Siemens может быть позитивна для двух крупных компаний с иностранным капиталом – "Энел Россия" и "Юнипро". "Если введут санкции на много лет, у нас есть два игрока, которые могут поучаствовать и неплохо заработать",- считает собеседник агентства.

Несмотря на значительный объем генерации, который можно счесть подконтрольным государству, сам Siemens называет возможный ущерб от прекращения сотрудничества с российскими госкомпаниями несущественным. "Мы еще оцениваем ущерб, но, кажется, он несущественный", — сказал Энч.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не разделяют оптимизма немецкого концерна.

Строительство газовой турбины на заводе Siemens. Архивное фото
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Сроки запуска ТЭС в Крыму не будут менять, несмотря на ситуацию с Siemens
Прекращение поставок энергооборудования российским госкомпаниям приведет к потере Siemens российского рынка, освободившееся место в средне- и долгосрочной перспективе будет занято другими поставщиками, в том числе, возможно, российскими, считает декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.

Эксперт напомнил, что российский рынок является одним из ключевых для немецкой компании, которая поставляет не только оборудование для электростанций, но и ряд высокотехнологичного оборудования для многих отраслей от электросетей до медицины и транспорта. Поэтому, по его мнению, до полного разрыва экономических отношений не дойдет.

© AFP 2017 / Michele TantussiФлаг с логотипом компании Siemens
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Флаг с логотипом компании Siemens

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров считает, что решение о разрыве концерном Siemens соглашений с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций было принято под давлением Запада и станет ударом в первую очередь для самой немецкой компании, чреватым огромными убытками.

В свою очередь депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик назвал решение Siemens "заискивание перед европейскими политиками" и напомнил, что незаменимых компаний нет.

Ряд немецких экспертов также отметили негативное влияние сложившейся ситуации на деловые отношения двух стран, однако политических последствий пока не ожидают.

Центральный офис компании Siemens в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Крыму назвали шантажом и давлением на Россию действия Siemens
Так, по мнению председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, ситуация с Siemens подрывает доверительные отношения российского и немецкого бизнеса.

А глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, член Германского общества внешней политики Штефан Майстер отметил, что Siemens с одной стороны находится под сильным давлением на международном уровне и ситуация с поставками турбин в Крым может сильно навредить имиджу компании. С другой стороны временный уход с рынка в России также будет иметь для немецкого концерна негативные последствия – освободившуюся нишу займут другие поставщики, например из Азии и Китая.

Вместе с тем, как подчеркнул Шепп, российско-германские деловые отношения стоят на прочном фундаменте. "Мы рассчитываем, что выход из сложившейся ситуации будет найден", — заявил председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

© AP Photo / Uwe Lein, FileЛоготип компании Siemens
© AP Photo / Uwe Lein, File
Логотип компании Siemens
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