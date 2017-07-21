Сроки запуска ТЭС в Крыму не будут менять, несмотря на ситуацию с Siemens

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявление Siemens о намерении не допустить установку своих турбин в Крыму никак не повлияет на срок запуска электростанций, который намечен на первый квартал 2018 года, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено (в Крыму — ред.), произведено в Российской Федерации. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория и нам нужно ее обезопасить", — сказал Черезов.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым незаконно были поставлены все четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановит поставки по действующим контрактам с компаниями, подконтрольными РФ.

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